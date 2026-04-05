Лихачев призвал не допустить эскалации в отношении АЭС "Бушер"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал все стороны конфликта вокруг Ирана, а также МАГАТЭ "напрячь силы" и не допустить эскалации в отношении АЭС "Бушер". | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T15:13+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал все стороны конфликта вокруг Ирана, а также МАГАТЭ "напрячь силы" и не допустить эскалации в отношении АЭС "Бушер". "Еще раз хочу призвать и противоборствующие стороны, и все мировое сообщство, и МАГАТЭ во главе с генеральным директором (Рафаэлем Гросси - ред.) - не допустить никаких агрессивных действий в зоне работающего ядерного реактора (первого блока АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам. Реактор первого блока АЭС "Бушер" продолжает оставаться "на мощности", и он жизненно необходим Ирану, подчеркнул Лихачев. "С учетом всех сложностей вооружённого конфликта и, не дай бог, возможных провокаций, просил бы всех напрячь силы, чтобы не допустить никаких рисков и тем более эскалации вокруг действующего ядерного объекта гигаваттной мощности", - добавил глава "Росатома".

https://1prime.ru/20260405/rosatom-868923936.html

