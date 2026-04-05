https://1prime.ru/20260405/dagestan-868921275.html

В Дагестане 53 села остались без транспортного сообщения из-за камнепада

Более 50 сел Чародинского района Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге республиканского значения, сообщается на сайте ГУ МЧС... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T11:55+0300

происшествия

общество

дагестан

мчс

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Более 50 сел Чародинского района Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге республиканского значения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. "Имеется информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе, на дороге республиканского значения "Гуниб - Цуриб", в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта Чародинского района", – говорится в сообщении.Для расчистки на место перебрасывается спецтехника, добавили в управлении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

