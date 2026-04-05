В Дагестане 53 села остались без транспортного сообщения из-за камнепада
Более 50 сел Чародинского района Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге республиканского значения, сообщается на сайте ГУ МЧС... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T11:55+0300
МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Более 50 сел Чародинского района Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге республиканского значения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. "Имеется информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе, на дороге республиканского значения "Гуниб - Цуриб", в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта Чародинского района", – говорится в сообщении.Для расчистки на место перебрасывается спецтехника, добавили в управлении.
В Чародинском районе Дагестана камнепад оставил 53 села без транспортного сообщения