В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за дождей
В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за дождей
2026-04-05T12:10+0300
Происшествия, Общество , Дагестан, Махачкала, МЧС, электроэнергия
12:10 05.04.2026
 
В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за дождей

МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана из-за дождей, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру воскресенья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Республики Дагестан.. имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах, в 139 населенных пунктах… Предварительное время восстановления электроснабжения – к 20.00 (мск - ред.) 5 апреля, при необходимости работы будут перенесены на следующие день", – говорится в сообщении.

Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" сообщает, что из-за дожде, в горах – дождей со снегом, оползней и камнепадов произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Карабудахкентском, Ахтынском, Каякентском, Лакском, Акушинском, Гергебильском, Гунибском, Левашинском, Табасаранском, Кайтагском, Дербентском, Бабаюртовском, Касумкентском, Унцукульском районах, а также в Махачкале.
 
