В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за дождей

Аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана из-за дождей, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T12:10+0300

МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана из-за дождей, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру воскресенья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. "В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Республики Дагестан.. имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах, в 139 населенных пунктах… Предварительное время восстановления электроснабжения – к 20.00 (мск - ред.) 5 апреля, при необходимости работы будут перенесены на следующие день", – говорится в сообщении.Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" сообщает, что из-за дожде, в горах – дождей со снегом, оползней и камнепадов произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Карабудахкентском, Ахтынском, Каякентском, Лакском, Акушинском, Гергебильском, Гунибском, Левашинском, Табасаранском, Кайтагском, Дербентском, Бабаюртовском, Касумкентском, Унцукульском районах, а также в Махачкале.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

