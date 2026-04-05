Дмитриев иронично призвал европейцев отказаться от авиаперелетов

2026-04-05T23:57+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне роста цен на топливо в Европе иронично призвал европейцев отказаться от авиаперелетов и передвижений на автомобиле. "Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих "зеленых" целей и начнет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль", - написал Дмитриев в соцсети Х. В субботу газета Corriere della Sera сообщила о введении первых ограничений на заправку авиационным топливом в четырех аэропортах Италии: миланском "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи.

