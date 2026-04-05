Эксперт рассказал о важности новой концепции безопасности в Арктике

России необходимо уделять больше внимания созданию новой концепции безопасности для морской логистики в Арктике, поскольку это во многом определит развитие...

2026-04-05T07:09+0300

МУРМАНСК, 5 апр – ПРАЙМ. России необходимо уделять больше внимания созданию новой концепции безопасности для морской логистики в Арктике, поскольку это во многом определит развитие северных и дальневосточных территорий в ближайшие годы, таким мнением поделился с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Сейчас все изменения происходят по большому счету на больших пространствах, в том числе и морских. Тут и операция в Персидском заливе, и ситуация с нашим теневым флотом в Мировом океане, и поставка нефти на Кубу и так далее. Всегда Соединённые Штаты себя позиционируют морской державой, которая отвечает за всё, что происходит в океане мировом. Россия не может оставаться в стране от этого", - сказал Воротников. Эксперт отметил, что этот вопрос поднимался на недавнем заседании морской коллегии, в первую очередь с точки зрения того, как обеспечить безопасность российского судоходства на стратегических морских коммуникациях. "Необходимо уделить этому огромное внимание для того, чтобы создать новую логистику, которая будет базироваться на устойчивых и безопасных маршрутах, даны общие поручения. Этому послужит разрабатываемый комплексный проект "Развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - отметил эксперт. По его мнению, реализация этого проекта будет способствовать развитию территории Арктической зоны и Дальнего Востока. Вырастет грузовая база, а также внутренние, международные, транзитные и пассажирские перевозки грузов. "Будут решаться различные важнейшие задачи, связанные со строительством флота, с развитием центров спасения, навигации на водных маршрутах в трансарктическом коридоре, будет совершенствоваться экология, потому что это тоже важный момент", - подчеркнул эксперт, добавив, что эта цельная программа будет охватывать как международную транспортную логистику, так и развитие исконных территорий Арктики и Дальнего Востока.

россия, арктика, дальний восток, персидский залив, ранхигс