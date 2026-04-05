В Нижегородской области восстановили электроснабжение после атак БПЛА
2026-04-05T11:05+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - ПРАЙМ. Электроснабжение двух населенных пунктов восстановили в Кстовском районе Нижегородской области после атак БПЛА, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаки 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Также, по его словам, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. "По предварительным данным, пострадавших нет. Оценкой ущерба жилых домов занимаются специалисты. По оперативным данным ЕДДС Кстовского района, восстановлено электроснабжение в двух районных населенных пунктах", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о других повреждениях уточняется, на местах ведется соответствующая работа. "Администрация Кстовского района окажет помощь с восстановлением повреждений", - подчеркнул Шалабаев.
Энергетика, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД, электроэнергия
