Вучич сообщил Орбану о взрывчатке рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию

2026-04-05T12:14+0300

БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из РФ. "Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы", - написал Вучич в Instagram*. Затем при осмотре места строительства инфраструктуры в воскресенье он пояснил журналистам, что взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина на севере страны в направлении Венгрии, вблизи магистрального газопровода, который доставляет российский газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Отмечается, что 250-я ракетная бригада на месте развернула для защиты от БПЛА, вертолетов и других воздушных угроз расчеты ЗРК HQ-17AE китайского производства на базе российского "Тор-М1". КС в Жабари, построенная в 2021 году, является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из "Турецкого потока". В 2025 году через этот участок было перекачено в Венгрию около 7,5 миллиардов кубических метров газа из РФ. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260324/evropa-868564724.html

https://1prime.ru/20260312/blokada-868243603.html

