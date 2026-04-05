Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии - 05.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии
Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии - 05.04.2026, ПРАЙМ
Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T12:27+0300
2026-04-05T12:27+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
сербия
рф
виктор орбан
александр вучич
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ. Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию, по которому доставляется российский газ. &quot;Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня&quot;, - написал Орбан в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
сербия
рф
газ, россия, венгрия, сербия, рф, виктор орбан, александр вучич
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, РФ, Виктор Орбан, Александр Вучич
12:27 05.04.2026
 
Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии

Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ.
Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию, по которому доставляется российский газ.

"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯСЕРБИЯРФВиктор ОрбанАлександр Вучич
 
 
