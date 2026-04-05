https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868921753.html

Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения бомбы у газопровода в Сербии

2026-04-05T12:27+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

сербия

рф

виктор орбан

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_96b3bf2ac6ee65eba0398430f007231f.jpg

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ. Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию, по которому доставляется российский газ. "Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

