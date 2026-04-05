https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922642.html

Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию

Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию - 05.04.2026, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию, заявила РИА Новости, что... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T13:44+0300

2026-04-05T13:44+0300

2026-04-05T13:44+0300

энергетика

россия

венгрия

будапешт

сербия

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg

МОСКВА, 5 апр-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию, заявила РИА Новости, что Будапешт хотят лишить суверенитета, но он дал отпор. "Венгрию хотят лишить суверенитета... Делают это разными способами: политически - пытаясь вмешаться во внутренние дела и выборы; экономически - заставляя принимать под диктовку решения, которые наносят ущерб экономике и благосостоянию венгров; через энергетику - пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы", - сказала она."Но Будапешт этому все давал отпор. Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере "Северных потоков 1" и 2", - заключила она.

венгрия

будапешт

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, будапешт, сербия, мария захарова, мид рф