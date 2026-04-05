Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию - 05.04.2026, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию, заявила РИА Новости, что... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T13:44+0300
13:44 05.04.2026
 
Захарова: Венгрию хотят лишить суверенитета политическими и экономическими способами

МОСКВА, 5 апр-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию, заявила РИА Новости, что Будапешт хотят лишить суверенитета, но он дал отпор.

"Венгрию хотят лишить суверенитета... Делают это разными способами: политически - пытаясь вмешаться во внутренние дела и выборы; экономически - заставляя принимать под диктовку решения, которые наносят ущерб экономике и благосостоянию венгров; через энергетику - пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы", - сказала она.

"Но Будапешт этому все давал отпор. Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере "Северных потоков 1" и 2", - заключила она.
 
