Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922776.html
Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию
Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию - 05.04.2026, ПРАЙМ
Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию
Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T13:55+0300
2026-04-05T13:55+0300
энергетика
газ
россия
сербия
венгрия
рф
александр вучич
виктор орбан
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и проложенным из Сербии в Венгрию, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. Ранее в воскресенье Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. "Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии. Взрывчатка такой разрушительной силы... могла поставить под угрозу очень много людей, не говоря о том, что нанесла бы большой ущерб, как минимум на много дней в снабжении газом", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье. Он отметил, что это не лучшая новость в праздник Пасхи для венгров-католиков, которые живут на севере сербского автономного края Воеводина, в районе обнаружения взрывчатки, но подчеркнул, что "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии". Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922642.html
https://1prime.ru/20260312/blokada-868243603.html
сербия
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сербия, венгрия, рф, александр вучич, виктор орбан, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Вучич, Виктор Орбан, Газопровод "Турецкий поток"
13:55 05.04.2026
 
Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию

Президент Сербии Вучич: подрыв газопровода с российским газом нанес бы большой ущерб

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и проложенным из Сербии в Венгрию, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
Ранее в воскресенье Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию.
"Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии. Взрывчатка такой разрушительной силы... могла поставить под угрозу очень много людей, не говоря о том, что нанесла бы большой ущерб, как минимум на много дней в снабжении газом", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье.
Он отметил, что это не лучшая новость в праздник Пасхи для венгров-католиков, которые живут на севере сербского автономного края Воеводина, в районе обнаружения взрывчатки, но подчеркнул, что "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии".
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
ЭнергетикаГазРОССИЯСЕРБИЯВЕНГРИЯРФАлександр ВучичВиктор ОрбанГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала