https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922776.html

Вучич предупредил о последствиях подрыва газопровода из Сербии в Венгрию

2026-04-05T13:55+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg

БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и проложенным из Сербии в Венгрию, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. Ранее в воскресенье Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. "Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии. Взрывчатка такой разрушительной силы... могла поставить под угрозу очень много людей, не говоря о том, что нанесла бы большой ущерб, как минимум на много дней в снабжении газом", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье. Он отметил, что это не лучшая новость в праздник Пасхи для венгров-католиков, которые живут на севере сербского автономного края Воеводина, в районе обнаружения взрывчатки, но подчеркнул, что "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии". Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922642.html

https://1prime.ru/20260312/blokada-868243603.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, венгрия, рф, александр вучич, виктор орбан, газопровод "турецкий поток"