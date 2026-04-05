https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868925027.html
Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке
Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в...
2026-04-05T15:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию, сообщило сербское Минобороны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран. "Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", - говорится в сообщении пресс-службы МО Сербии. Отмечается, что высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "Попытка диверсии". "Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этими происшествием", - отметили в сербском Минобороны.
https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922642.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МО Сербии: взрывчатку и инструменты для активации нашли около инфраструктуры газопровода
Захарова прокомментировала сообщение о бомбе у газопровода в Венгрию