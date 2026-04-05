Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в...

2026-04-05T15:59+0300

БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию, сообщило сербское Минобороны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран. "Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", - говорится в сообщении пресс-службы МО Сербии. Отмечается, что высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "Попытка диверсии". "Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этими происшествием", - отметили в сербском Минобороны.

газ, россия, сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан