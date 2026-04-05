Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868925027.html
Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке
Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке - 05.04.2026, ПРАЙМ
Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке
Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T15:59+0300
2026-04-05T16:02+0300
энергетика
газ
россия
сербия
венгрия
александр вучич
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию, сообщило сербское Минобороны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран. "Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", - говорится в сообщении пресс-службы МО Сербии. Отмечается, что высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "Попытка диверсии". "Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этими происшествием", - отметили в сербском Минобороны.
https://1prime.ru/20260405/gazoprovod-868922642.html
сербия
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, Александр Вучич, Виктор Орбан
15:59 05.04.2026 (обновлено: 16:02 05.04.2026)
 
Минобороны Сербии сообщило подробности о найденной у газопровода взрывчатке

МО Сербии: взрывчатку и инструменты для активации нашли около инфраструктуры газопровода

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция в Европе
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Компрессорная станция в Европе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье в непосредственной близости от газопровода, по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию, сообщило сербское Минобороны.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран.
"Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", - говорится в сообщении пресс-службы МО Сербии.
Отмечается, что высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "Попытка диверсии".
"Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этими происшествием", - отметили в сербском Минобороны.
ЭнергетикаГазРОССИЯСЕРБИЯВЕНГРИЯАлександр ВучичВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала