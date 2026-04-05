"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/intsident-868935609.html
"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины
Обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому идет российский газ, свидетельствует о попытках Украины полностью лишить Европу поставок из... | 05.04.2026, ПРАЙМ
сербия
венгрия
украина
александр вучич
виктор орбан
ес
мид
газопровод "турецкий поток"
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
https://1prime.ru/20260405/zelenskiy-868935158.html
https://1prime.ru/20260405/ukraina-868934118.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
AD: инцидент в Сербии указал на попытку Киева лишить ЕС газа России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому идет российский газ, свидетельствует о попытках Украины полностью лишить Европу поставок из России, пишет L' AntiDiplomatico.
"Турецкий поток" — это не просто газопровод. <...> После уничтожения "Северных потоков" в Балтийском море он остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок. Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"У него истерика". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 23:33
Подчеркивается, что попытка диверсии произошла в крайне чувствительный период для энергетики на фоне конфликта США с Ираном.
"На фоне обнаружения взрывчатки в Сербии <…> энергетическая война вступает в новую и очень опасную фазу", — заключает автор.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию. Взрывчатку нашли в двух рюкзаках в Воеводине возле магистрали, по которой поступает газ из "Турецкого потока". Ее подрыв мог бы на длительное время нарушить поставки.
После разговора Орбан заявил о созыве экстренного заседания совета обороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобные действия направлены на лишение Венгрии самостоятельности.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее предупреждал о возможных атаках на "Турецкий поток", который имеет ключевое значение для энергоснабжения страны.
Будапешт 18 февраля прекратил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро. Это стало ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от выходки Киева
Вчера, 23:23
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала