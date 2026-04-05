"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины
"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины
Обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому идет российский газ, свидетельствует о попытках Украины полностью лишить Европу поставок из...
2026-04-05T23:38+0300
2026-04-05T23:38+0300
2026-04-05T23:38+0300
сербия
венгрия
украина
александр вучич
виктор орбан
ес
мид
газопровод "турецкий поток"
мария захарова
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому идет российский газ, свидетельствует о попытках Украины полностью лишить Европу поставок из России, пишет L' AntiDiplomatico."Турецкий поток" — это не просто газопровод. <...> После уничтожения "Северных потоков" в Балтийском море он остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок. Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар", — говорится в публикации.Подчеркивается, что попытка диверсии произошла в крайне чувствительный период для энергетики на фоне конфликта США с Ираном."На фоне обнаружения взрывчатки в Сербии <…> энергетическая война вступает в новую и очень опасную фазу", — заключает автор.Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию. Взрывчатку нашли в двух рюкзаках в Воеводине возле магистрали, по которой поступает газ из "Турецкого потока". Ее подрыв мог бы на длительное время нарушить поставки.После разговора Орбан заявил о созыве экстренного заседания совета обороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобные действия направлены на лишение Венгрии самостоятельности.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее предупреждал о возможных атаках на "Турецкий поток", который имеет ключевое значение для энергоснабжения страны.Будапешт 18 февраля прекратил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро. Это стало ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
сербия
венгрия
украина
сербия, венгрия, украина, александр вучич, виктор орбан, ес, мид, газопровод "турецкий поток", мария захарова
СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Александр Вучич, Виктор Орбан, ЕС, МИД, Газопровод "Турецкий поток", Мария Захарова
"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины
AD: инцидент в Сербии указал на попытку Киева лишить ЕС газа России