"Опасная фаза". На Западе испугались новой выходки Украины

2026-04-05T23:38+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому идет российский газ, свидетельствует о попытках Украины полностью лишить Европу поставок из России, пишет L' AntiDiplomatico."Турецкий поток" — это не просто газопровод. <...> После уничтожения "Северных потоков" в Балтийском море он остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок. Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар", — говорится в публикации.Подчеркивается, что попытка диверсии произошла в крайне чувствительный период для энергетики на фоне конфликта США с Ираном."На фоне обнаружения взрывчатки в Сербии <…> энергетическая война вступает в новую и очень опасную фазу", — заключает автор.Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию. Взрывчатку нашли в двух рюкзаках в Воеводине возле магистрали, по которой поступает газ из "Турецкого потока". Ее подрыв мог бы на длительное время нарушить поставки.После разговора Орбан заявил о созыве экстренного заседания совета обороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобные действия направлены на лишение Венгрии самостоятельности.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее предупреждал о возможных атаках на "Турецкий поток", который имеет ключевое значение для энергоснабжения страны.Будапешт 18 февраля прекратил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро. Это стало ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.

сербия, венгрия, украина, александр вучич, виктор орбан, ес, мид, газопровод "турецкий поток", мария захарова