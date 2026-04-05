Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте

Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте - 05.04.2026, ПРАЙМ

Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте

Армия Ирана нанесла удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте, сообщает телеканал Press TV. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T03:47+0300

2026-04-05T03:47+0300

2026-04-05T03:47+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

кувейт

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Армия Ирана нанесла удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте, сообщает телеканал Press TV. "Армия Ирана нанесла новые удары дронами по военным позициям США в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по мере того, как война США и Израиля против Исламской Республики (Ирана - ред.) длится уже шестую неделю", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

иран

сша

кувейт

мировая экономика, общество , иран, сша, кувейт