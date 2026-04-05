"Это была бойня". В США раскрыли, что предпринял Иран

Соединенные Штаты не предпримут наземное наступление на территорию Ирана, максимум, что возможно, это рейд, но значительных целей таким образом достичь...

2026-04-05T04:33+0300

МОСКВА, 5 апреля — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не предпримут наземное наступление на территорию Ирана, максимум, что возможно, это рейд, но значительных целей таким образом достичь невозможно, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Иранцы планировали оборонительную операцию двадцать лет. <…> Они действуют по плану, а США вынуждены реагировать на этот план. Наземного вторжения не будет. Этого просто не произойдет. Возможен рейд. Но ради чего? <…>. Все могут погибнуть. Для рейда должна быть причина. Если бы с помощью рейда можно было захватить 60 процентов обогащенного урана — вошли, сделали, вышли — вот это была бы причина", — заявил Риттер.По его оценке, планы по захвату иранского острова Харк, о которых в последнее время то и дело заявляют политики и пресса, нереалистичны."Остров Харк? Мы не собираемся удерживать остров Харк. Мы даже не собираемся его захватывать. <…> Этот остров низкий и плоский, его сравняют с землей. Иранцы знают о нем все, а мы — ничего. Нет, это была бы бойня. Это было бы глупо", — объяснил аналитик.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

