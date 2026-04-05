"Не избежать". В США пообещали миру невиданную катастрофу из-за Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к самому значительному экономическому кризису со времен Великой депрессии, с таким прогнозом в эфире... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T07:07+0300

МОСКВА, 5 апреля — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к самому значительному экономическому кризису со времен Великой депрессии, с таким прогнозом в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон."Даже если каким-то чудом США заявили бы: "Мы отказываемся от нашей внешней политики. Мы больше не будем имперской державой. Мы просто станем еще одной страной, следующей правилам ООН", — <…> факт остается фактом: поставки нефти заблокированы, а запасы гелия, поступавшие с Ближнего Востока, уничтожены. Новых источников нет — гелий уже перекрыт. И поэтому иностранные компании как в США, так и по всему миру, которые раньше получали гелий, сократили его использование. Также происходят сокращения в производстве удобрений", — заявил профессор.По его оценке, мир должен неизбежно столкнуться с кризисом, который станет крупнейшим за последние сто лет."Хотя Иран разрешает экспорт нефти через Ормузский пролив, взимая по два миллиона долларов за судно, он не позволяет экспорт удобрений. Поэтому мир вступает в посевной сезон без достаточного количества удобрений. Что бы ни произошло, мир столкнется с самым серьезным экономическим спадом со времен Великой депрессии 1930-х годов. Избежать этого просто невозможно", — подытожил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

иран, ближний восток, сша, оон, экономический кризис