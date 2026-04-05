Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не избежать". В США пообещали миру невиданную катастрофу из-за Ирана - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Не избежать". В США пообещали миру невиданную катастрофу из-за Ирана
07:07 05.04.2026
 
"Не избежать". В США пообещали миру невиданную катастрофу из-за Ирана

Профессор Хадсон: миру угрожает крупнейший кризис со времен Великой депрессии

МОСКВА, 5 апреля — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к самому значительному экономическому кризису со времен Великой депрессии, с таким прогнозом в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.
"Даже если каким-то чудом США заявили бы: "Мы отказываемся от нашей внешней политики. Мы больше не будем имперской державой. Мы просто станем еще одной страной, следующей правилам ООН", — <…> факт остается фактом: поставки нефти заблокированы, а запасы гелия, поступавшие с Ближнего Востока, уничтожены. Новых источников нет — гелий уже перекрыт. И поэтому иностранные компании как в США, так и по всему миру, которые раньше получали гелий, сократили его использование. Также происходят сокращения в производстве удобрений", — заявил профессор.
По его оценке, мир должен неизбежно столкнуться с кризисом, который станет крупнейшим за последние сто лет.
"Хотя Иран разрешает экспорт нефти через Ормузский пролив, взимая по два миллиона долларов за судно, он не позволяет экспорт удобрений. Поэтому мир вступает в посевной сезон без достаточного количества удобрений. Что бы ни произошло, мир столкнется с самым серьезным экономическим спадом со времен Великой депрессии 1930-х годов. Избежать этого просто невозможно", — подытожил эксперт.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
