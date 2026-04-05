"Начать новую войну". В США обнаружили странность в плане по Ирану
"Начать новую войну". В США обнаружили странность в плане по Ирану
2026-04-05T07:09+0300
МОСКВА, 5 апреля — ПРАЙМ. Вашингтон по традиции склонен к военному курсу, однако у президента Дональда Трампа остается шанс закончить конфликт с Ираном в кратчайшие сроки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-глава Национального центра по борьбе с терроризмом США, ушедший в отставку на фоне операции на Ближнем Востоке, Джо Кент."К сожалению, большинство высокопоставленных лиц, принимающих решения, если только у них нет опыта работы на Ближнем Востоке, вынуждены заниматься настолько широким кругом вопросов, что у них просто нет времени глубоко изучать эти темы. Часто у них не находится времени на обстоятельный разговор с аналитиком, который десятилетиями занимается этими вопросами", — сообщил Кент.Вместе с тем Кент выразил надежду на дальновидность и здравый смысл Трампа, который, по его мнению, еще может быстро прийти к миру с Ираном."Вашингтон в целом настроен на ведение войн. Очевидно, здесь есть аспект военно‑промышленного комплекса. &lt;…&gt; Поэтому, если вы захотите начать новую войну, вооружить новую прокси‑группу или вовлечься в новую прокси‑операцию, вы не встретите особого сопротивления. &lt;…&gt; Но Трамп умеет видеть общую картину, поэтому я искренне надеюсь и молюсь, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и &lt;…&gt; быстро заключил мир, если это вообще возможно на данном этапе", — подытожил аналитик.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
"Буквально сжигает". Шаг Трампа против Ирана шокировал Запад
4 апреля, 23:35
 
