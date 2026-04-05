В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/iran-868934411.html
В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана
В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана - 05.04.2026, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T23:27+0300
2026-04-05T23:27+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
ормузский пролив
тегеран
иран
дональд трамп
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News. "До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США", — говорится в публикации. Указывается, что для аграриев это было двойным ударом — подъем цен совпал с началом весенней посевной кампании. С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль ведут военную операцию против исламской республики, в ходе которой продолжается обмен ударами. В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он распорядился на пять дней остановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоры не велись. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет недостоверную информацию с целью манипуляции рынками. Издание New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что Вашингтон якобы передал Тегерану проект из 15 пунктов для урегулирования ситуации. В числе предложений — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение характеристик ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирного атома, включая помощь на АЭС "Бушер".
ормузский пролив
тегеран
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, ормузский пролив, тегеран, иран, дональд трамп, аэс "бушер"
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Ормузский пролив, Тегеран, ИРАН, Дональд Трамп, АЭС "Бушер"
23:27 05.04.2026
 
В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана

NBC: конфликт на Ближнем Востоке нанес удар по американским фермерам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона
Туристы возле монумента Вашингтона - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Туристы возле монумента Вашингтона . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News.
"До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США", — говорится в публикации.
Указывается, что для аграриев это было двойным ударом — подъем цен совпал с началом весенней посевной кампании.
С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль ведут военную операцию против исламской республики, в ходе которой продолжается обмен ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он распорядился на пять дней остановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоры не велись. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет недостоверную информацию с целью манипуляции рынками.
Издание New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что Вашингтон якобы передал Тегерану проект из 15 пунктов для урегулирования ситуации. В числе предложений — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение характеристик ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирного атома, включая помощь на АЭС "Бушер".
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаОрмузский проливТегеранИРАНДональд ТрампАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала