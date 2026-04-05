https://1prime.ru/20260405/iran-868934411.html

В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T23:27+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

ормузский пролив

тегеран

иран

дональд трамп

аэс "бушер"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News. "До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США", — говорится в публикации. Указывается, что для аграриев это было двойным ударом — подъем цен совпал с началом весенней посевной кампании. С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль ведут военную операцию против исламской республики, в ходе которой продолжается обмен ударами. В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он распорядился на пять дней остановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоры не велись. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет недостоверную информацию с целью манипуляции рынками. Издание New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что Вашингтон якобы передал Тегерану проект из 15 пунктов для урегулирования ситуации. В числе предложений — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение характеристик ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирного атома, включая помощь на АЭС "Бушер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

