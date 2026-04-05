В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана

NBC: конфликт на Ближнем Востоке нанес удар по американским фермерам
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал значительным испытанием для американских фермеров, передает NBC News.
"До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США", — говорится в публикации.
Указывается, что для аграриев это было двойным ударом — подъем цен совпал с началом весенней посевной кампании.
С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль ведут военную операцию против исламской республики, в ходе которой продолжается обмен ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он распорядился на пять дней остановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоры не велись. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет недостоверную информацию с целью манипуляции рынками.
Издание New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что Вашингтон якобы передал Тегерану проект из 15 пунктов для урегулирования ситуации. В числе предложений — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение характеристик ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирного атома, включая помощь на АЭС "Бушер".