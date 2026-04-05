В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана
Фриман: США сами предоставили Ирану аргумент в пользу создания ядерного оружия
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. По словам бывшего помощника министра обороны США Часа Фримана, США сами предоставили Ирану повод для развития ядерного оружия. Такое заявление он сделал в интервью с профессором Гленном Диесеном из Университета Юго-Восточной Норвегии на его канале YouTube.
"Совершенно очевидно, что мы предоставили сторонникам ядерного оружия в Иране неопровержимый аргумент в пользу необходимости его разработки. Нет другого эффективного средства сдерживания для тех атак, которым Иран подвергался в течение последних нескольких десятилетий, кульминацией которых стала эта война", — сказал он.
С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль проводят военную операцию против исламской республики, во время которой продолжаются взаимные удары.
В марте Дональд Трамп отметил, что якобы достигнуто соглашение о перемирии, и дал указание приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ на пять дней. Однако в Тегеране заявили, что никаких таких переговоров не велось. Представитель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что президент США распространяет ложь для того, чтобы манипулировать рынками.
Издание New York Times со ссылкой на неназванных официальных представителей указало, что Вашингтон якобы передал Тегерану документ из 15 пунктов, касающийся урегулирования конфликта. Среди предлагаемых мер — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других государствах, открытие Ормузского пролива и ограничения по количеству и дальности ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирного атома, включая помощь на АЭС "Бушер".