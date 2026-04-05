"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/iran-868934854.html
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад
Иран активно применяет значительное количество устаревших ракет, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил аналитик Патрик... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T23:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
https://1prime.ru/20260405/rossiya-868934549.html
https://1prime.ru/20260405/iran-868934411.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад

Хеннингсен: старые ракеты Ирана эффективно прорывают ПВО США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Иран активно применяет значительное количество устаревших ракет, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Поэтому теперь, когда запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков у США и Израиля в значительной степени истощены, я бы сказал, что Иран может смело запускать залпы старых ракет — может быть, не новейших гиперзвуковых, но старых, которые несут гораздо более мощную боевую нагрузку, — потому что вероятность того, что они пробьют любые системы ПВО, такие как "Железный купол" или ракетные комплексы "Патриот", выше", — рассказал эксперт.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
Вчера, 23:29
По его словам, подобная тактика стала частью прагматичной линии Тегерана.
"В то же время президент США заявляет, что мы победили Иран, что у них ничего не осталось, что они — исчерпавшая себя сила. Но мы видим от 80 до 100 ракет, летящих последовательными волнами, каждая из которых попадает в свои цели в Израиле, а также в американские объекты в регионе. <…> Это не случайная удача — это абсолютная точность со стороны иранцев", —заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Стороны обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявлял, что стороны якобы достигли договоренности о перемирии, после чего распорядился временно прекратить атаки на энергетические объекты в Иране. В Тегеране это опровергли. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. В числе условий — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси, открытие Ормузского пролива и ограничения по ракетам. Взамен предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, включая АЭС "Бушер".
Туристы возле монумента Вашингтона - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
В США сделали тревожное заявление после нового удара Ирана
Вчера, 23:27
 
ИРАНСШАДональд ТрампNew York TimesАЭС "Бушер"ИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала