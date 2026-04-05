"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад
Хеннингсен: старые ракеты Ирана эффективно прорывают ПВО США
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Иран активно применяет значительное количество устаревших ракет, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Поэтому теперь, когда запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков у США и Израиля в значительной степени истощены, я бы сказал, что Иран может смело запускать залпы старых ракет — может быть, не новейших гиперзвуковых, но старых, которые несут гораздо более мощную боевую нагрузку, — потому что вероятность того, что они пробьют любые системы ПВО, такие как "Железный купол" или ракетные комплексы "Патриот", выше", — рассказал эксперт.
По его словам, подобная тактика стала частью прагматичной линии Тегерана.
"В то же время президент США заявляет, что мы победили Иран, что у них ничего не осталось, что они — исчерпавшая себя сила. Но мы видим от 80 до 100 ракет, летящих последовательными волнами, каждая из которых попадает в свои цели в Израиле, а также в американские объекты в регионе. <…> Это не случайная удача — это абсолютная точность со стороны иранцев", —заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Стороны обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявлял, что стороны якобы достигли договоренности о перемирии, после чего распорядился временно прекратить атаки на энергетические объекты в Иране. В Тегеране это опровергли. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. В числе условий — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси, открытие Ормузского пролива и ограничения по ракетам. Взамен предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, включая АЭС "Бушер".