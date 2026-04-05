Иран жестко ответил на угрозы Трампа - 05.04.2026, ПРАЙМ
Иран жестко ответил на угрозы Трампа
https://1prime.ru/20260405/iran-868934854.html
https://1prime.ru/20260405/iran-868934726.html
США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп, ООН
Иран жестко ответил на угрозы Трампа

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X резко осудило заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре страны.
"Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление", — говорится в сообщении.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана потряс Запад
Вчера, 23:31
Также дипломаты призвали мировое сообщество "действовать прямо сейчас" для предотвращения подобных шагов.
Ранее глава Белого дома в соцсети Truth Social в жесткой форме обратился к Ирану и потребовал открыть Ормузский пролив.
Военные действия США и Израиля на Ближнем Востоке привели к почти полной остановке судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут поставок нефти и СПГ. Это вызвало рост цен на топливо во многих странах.
В настоящее время проход через пролив разрешен только государствам, дружественным Ирану. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал ряд европейских и азиатских стран направить корабли для разблокировки маршрута, однако многие отказались.
Ранее Тегеран предложил создать "Ормузский пакт" для регулирования использования пролива странами региона. Незадолго до этого президент США призывал их приобретать энергоносители у Соединенных Штатов.
По информации Wall Street Journal, в администрации США пришли к выводу, что попытки силой открыть пролив приведут лишь к затягиванию конфликта.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана
Вчера, 23:30
 
