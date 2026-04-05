Иран жестко ответил на угрозы Трампа
Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X резко осудило заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре страны. | 05.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X резко осудило заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре страны."Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление", — говорится в сообщении.Также дипломаты призвали мировое сообщество "действовать прямо сейчас" для предотвращения подобных шагов.Ранее глава Белого дома в соцсети Truth Social в жесткой форме обратился к Ирану и потребовал открыть Ормузский пролив.Военные действия США и Израиля на Ближнем Востоке привели к почти полной остановке судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут поставок нефти и СПГ. Это вызвало рост цен на топливо во многих странах.В настоящее время проход через пролив разрешен только государствам, дружественным Ирану. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал ряд европейских и азиатских стран направить корабли для разблокировки маршрута, однако многие отказались.Ранее Тегеран предложил создать "Ормузский пакт" для регулирования использования пролива странами региона. Незадолго до этого президент США призывал их приобретать энергоносители у Соединенных Штатов.По информации Wall Street Journal, в администрации США пришли к выводу, что попытки силой открыть пролив приведут лишь к затягиванию конфликта.
Постпредство ИРИ в ООН осудило угрозы США против мирного населения