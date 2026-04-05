"Заплатят за это". В США поразились дерзкому шагу Ирана
Дэвис: за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке заплатят обычные люди
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение в соцсети X, что за углубление конфликта на Ближнем Востоке расплачиваться придется обычным людям.
"Трамп заявляет, что Иран должен капитулировать к вторнику, иначе он "взорвет все". Иран требует компенсации как предварительного условия для открытия пролива. Это масштабная международная игра в "кто кого перехитрит". Одно можно сказать наверняка: обычные люди заплатят за это. Мы проиграем, независимо от того, какое решение примут эти лидеры", — написал он.
На его взгляд, единственный возможный путь для участников конфликта заключается в наращивании эскалации.
"Это только усугубит цену, которую заплатим все мы", — заключил Дэвис.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы пришли к согласию о перемирии, и поэтому распорядился прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ на пять дней. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. По словам главы парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет недостоверные сведения для манипуляции рынками.
Согласно информации газеты New York Times, основанной на анонимных источниках, Вашингтон якобы передал Тегерану документ из 15 пунктов для разрешения конфликта. В него входят предложения об отказе Ирана от ядерной программы и прекращении поддержки прокси в других государствах, открытии Ормузского пролива и ограничении числа и дальности ракет. Взамен США предлагают снять санкции и помочь в развитии мирного атома, включая поддержку на АЭС "Бушер".