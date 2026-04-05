Юрист предупредил о штрафах за работу стиральной машины ночью
2026-04-05T03:20+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за работу стиральной машины ночью, поскольку такой шум может нарушать покой граждан, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян. "За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 000 рублей. Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения", - сказал Овсепян. Он уточнил, что в Санкт-Петербурге штрафы для граждан по этому основанию могут достигать 5 000 рублей, что является одним из самых высоких показателей в стране. По словам эксперта, на практике проблема возникает не из-за самого звука, а из-за вибрации, передающейся по перекрытиям, трубам и стенам дома. В ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену. Овсепян отметил, что уровень шума при отжиме может достигать около 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений. По словам юриста, вопросы времени запрета на шум и размеры штрафов за нарушение тишины регулируются законами субъектов РФ.
ПРАЙМ
