Вучич допустил запрет на экспорт продуктов питания из-за энергокризиса

2026-04-05T13:27+0300

БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич ввиду вооруженных конфликтов в мире, энергокризиса и перебоев с поставками ключевой продукции допустил возможность введения запрета на экспорт продуктов питания. Президент Сербии при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье сказал журналистам, что "безумие" в мире с вооруженными конфликтами должно быть прекращено. "Люди должны знать, что если такая ситуация продолжится, мы ограничим и экспорт продуктов питания. Это не проблема для наших сельхозпроизводителей, мы будем выплачивать им цену, но это проблема для многих в нашем окружении", - сказал Вучич. По его словам, необходимо думать о тех странах, где не хватает продуктов питания. "Нет удобрений, недостаточно пищи. Недостаточно пластмассы, недостаточно газа. Ничего не хватает, растут цены на нефть и все остальное... Если сумасшествие не прекратиться, плохо будет всему миру", - подчеркнул сербский лидер. Вучич заявил 3 апреля, что человечество стоит на краю пропасти, вслед за подорожанием удобрений и продукции из пластмассы он ожидает подорожания продуктов питания во всем мире. По его словам, власти Сербии будут стараться, чтобы в стране было хоть немного лучше, чем в других государствах Балканского региона и Европы, но "будет очень трудно".

