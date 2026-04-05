Россиянин, живущий на Кубе, рассказал о ситуации с электроснабжением

Жители Кубы сталкиваются с масштабными перебоями электроснабжения: в Гаване свет может отсутствовать до 20 часов в сутки, а в ряде провинций электричества не...

2026-04-05T10:10+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Жители Кубы сталкиваются с масштабными перебоями электроснабжения: в Гаване свет может отсутствовать до 20 часов в сутки, а в ряде провинций электричества не бывает по несколько дней, рассказал РИА Новости россиянин, проживающий на острове. "В Гаване отсутствие электроэнергии в домах доходит до 20 часов в сутки, а в других провинциях света не бывает сутками", - сообщил собеседник агентства. По его словам, перебои затрагивают даже объекты первостепенного электроснабжения. "Госпитали относятся к приоритетным объектам, но бывает, что и в них происходят отключения", - добавил он. Собеседник отметил, что проблемы с электроэнергией на Кубе наблюдаются уже не первый год, однако сейчас ситуация ухудшилась. "Раньше электричество подавалось по расписанию, а сейчас с этим стало гораздо труднее", - подчеркнул он. Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми

