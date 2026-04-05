"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС
Лихачев: "Росатом" готов предоставить консультации Ирану по ситуации с АЭС "Бушер"
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. "Росатом" будет готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения... Конечно, мы готовы с иранскими партнёрами поделиться этим опытом", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев напомнил, что МАГАТЭ высоко оценило работу персонала Запорожской АЭС и зафиксировало, что никаких рисков инцидентов не было допущено, несмотря на все сложности и иногда прямые обстрелы, под которые попадала территория промышленной зоны станции.
Лихачев отметил, что в обеспечении работы первого энергоблока АЭС "Бушер" Россия задействована минимально.
"Консультации, работы по топливу, участие в ремонтных кампаниях", - обозначил он зону ответственности российской стороны.
При этом Лихачев подчеркнул, что эксплуатация самого энергоблока - это задача иранского персонала, который очень компетентно с ней справляется.