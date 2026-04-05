https://1prime.ru/20260405/likhachev-868926781.html

"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС

"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС - 05.04.2026, ПРАЙМ

"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС

"Росатом" будет готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома"... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T16:46+0300

2026-04-05T16:46+0300

2026-04-05T16:46+0300

энергетика

иран

алексей лихачев

запорожская аэс

росатом

аэс "бушер"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864999017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fe75cfbc1152afd10ac8fe97af59c5e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. "Росатом" будет готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения... Конечно, мы готовы с иранскими партнёрами поделиться этим опытом", - сказал Лихачев журналистам. Лихачев напомнил, что МАГАТЭ высоко оценило работу персонала Запорожской АЭС и зафиксировало, что никаких рисков инцидентов не было допущено, несмотря на все сложности и иногда прямые обстрелы, под которые попадала территория промышленной зоны станции. Лихачев отметил, что в обеспечении работы первого энергоблока АЭС "Бушер" Россия задействована минимально. "Консультации, работы по топливу, участие в ремонтных кампаниях", - обозначил он зону ответственности российской стороны. При этом Лихачев подчеркнул, что эксплуатация самого энергоблока - это задача иранского персонала, который очень компетентно с ней справляется.

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом, аэс "бушер"