"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" проконсультирует Иран в ситуации с АЭС "Бушер" по опыту ЗАЭС
2026-04-05T16:46+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. "Росатом" будет готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения... Конечно, мы готовы с иранскими партнёрами поделиться этим опытом", - сказал Лихачев журналистам. Лихачев напомнил, что МАГАТЭ высоко оценило работу персонала Запорожской АЭС и зафиксировало, что никаких рисков инцидентов не было допущено, несмотря на все сложности и иногда прямые обстрелы, под которые попадала территория промышленной зоны станции. Лихачев отметил, что в обеспечении работы первого энергоблока АЭС "Бушер" Россия задействована минимально. "Консультации, работы по топливу, участие в ремонтных кампаниях", - обозначил он зону ответственности российской стороны. При этом Лихачев подчеркнул, что эксплуатация самого энергоблока - это задача иранского персонала, который очень компетентно с ней справляется.
16:46 05.04.2026
 
