В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале
В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале - 05.04.2026, ПРАЙМ
В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале
Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане по случаю лаосского Нового года, в результате чего 13 человек были госпитализированы, сообщает... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T06:26+0300
2026-04-05T06:26+0300
2026-04-05T06:26+0300
ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане по случаю лаосского Нового года, в результате чего 13 человек были госпитализированы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные службы.
"Одиннадцать пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а двое - на медицинском вертолете", – передает телеканал.
Офис шерифа сообщил СМИ, что некоторые травмы, по предварительным данным, являются серьёзными.
Водитель, личность которого пока не установлена, задержан. На основании предварительного расследования официальные лица сообщили, что авария не была преднамеренной.
бизнес, общество , fox news
Бизнес, Общество , Fox News
В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале
Fox News: автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане, 13 человек пострадали
ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане по случаю лаосского Нового года, в результате чего 13 человек были госпитализированы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные службы.
"Одиннадцать пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а двое - на медицинском вертолете", – передает телеканал.
Офис шерифа сообщил СМИ, что некоторые травмы, по предварительным данным, являются серьёзными.
Водитель, личность которого пока не установлена, задержан. На основании предварительного расследования официальные лица сообщили, что авария не была преднамеренной.