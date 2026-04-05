https://1prime.ru/20260405/luiziana-868916672.html

В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале

В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале - 05.04.2026, ПРАЙМ

В Луизиане автомобиль врезался в толпу людей на фестивале

Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане по случаю лаосского Нового года, в результате чего 13 человек были госпитализированы, сообщает... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T06:26+0300

2026-04-05T06:26+0300

2026-04-05T06:26+0300

бизнес

общество

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868916672.jpg?1775359619

ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале в Луизиане по случаю лаосского Нового года, в результате чего 13 человек были госпитализированы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные службы. "Одиннадцать пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а двое - на медицинском вертолете", – передает телеканал. Офис шерифа сообщил СМИ, что некоторые травмы, по предварительным данным, являются серьёзными. Водитель, личность которого пока не установлена, задержан. На основании предварительного расследования официальные лица сообщили, что авария не была преднамеренной.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , fox news