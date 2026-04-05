https://1prime.ru/20260405/opek-868928321.html

ОПЕК+ поблагодарила страны за усилия по доступности энергопоставок

Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил признательность странам соглашения за усилия по обеспечению доступности энергопоставок в текущей ситуации, сообщается в... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T18:13+0300

энергетика

опек

мировая экономика

сша

иран

ближний восток

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил признательность странам соглашения за усилия по обеспечению доступности энергопоставок в текущей ситуации, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "В этой связи Комитет выразил признательность странам соглашения, которые проявили инициативу по обеспечению постоянной доступности поставок, в частности, за счет использования альтернативных экспортных маршрутов, что способствовало снижению волатильности рынка", - говорится в сообщении.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Также сообщалось о повреждении ряда объектов нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.В связи с приостановкой поставок через Ормузский пролив государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перенаправила часть поставок по трубопроводу через Аравийский полуостров в порт Янбу на побережье Красного моря. Однако, по данным агентства Рейтер, добыча нефти ОПЕК, куда входит королевство, в марте снизилась на 7,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,57 миллиона баррелей в сутки.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

