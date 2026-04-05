ОПЕК+ поблагодарила страны за усилия по доступности энергопоставок

ОПЕК+ выразила признательность странам за усилия по обеспечению доступности энергопоставок
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил признательность странам соглашения за усилия по обеспечению доступности энергопоставок в текущей ситуации, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"В этой связи Комитет выразил признательность странам соглашения, которые проявили инициативу по обеспечению постоянной доступности поставок, в частности, за счет использования альтернативных экспортных маршрутов, что способствовало снижению волатильности рынка", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Также сообщалось о повреждении ряда объектов нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.
В связи с приостановкой поставок через Ормузский пролив государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перенаправила часть поставок по трубопроводу через Аравийский полуостров в порт Янбу на побережье Красного моря. Однако, по данным агентства Рейтер, добыча нефти ОПЕК, куда входит королевство, в марте снизилась на 7,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,57 миллиона баррелей в сутки.