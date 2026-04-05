Глава "Росатома" предупредил о последствиях ударов по ядерным объектам
2026-04-05T13:09+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Удары по территориям таких объектов, как Запорожская АЭС и иранская АЭС "Бушер", стали тревожной реальностью, они показывают, что красные линии сдвигаются, и "добром это не кончится", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Да, красные линии сдвигаются, и это становится какой-то нормой... Что раньше казалось красной линией и не допускалось даже мысли об этом, то теперь проходит как-то незамеченным, стало такой обыденностью, повседневной реальностью, это очень тревожно", - сказал Лихачев в комментарии ИС "Вести". По его словам, если так будет продолжаться, то дело "добром не кончится".
Лихачев: удары по территориям ядерных объектов добром не кончатся