Глава "Росатома" предупредил о последствиях ударов по ядерным объектам

Удары по территориям таких объектов, как Запорожская АЭС и иранская АЭС "Бушер", стали тревожной реальностью, они показывают, что красные линии сдвигаются, и... | 05.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Удары по территориям таких объектов, как Запорожская АЭС и иранская АЭС "Бушер", стали тревожной реальностью, они показывают, что красные линии сдвигаются, и "добром это не кончится", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Да, красные линии сдвигаются, и это становится какой-то нормой... Что раньше казалось красной линией и не допускалось даже мысли об этом, то теперь проходит как-то незамеченным, стало такой обыденностью, повседневной реальностью, это очень тревожно", - сказал Лихачев в комментарии ИС "Вести". По его словам, если так будет продолжаться, то дело "добром не кончится".

