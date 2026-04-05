Венгрия, Сербия, Турция и Россия примут меры для защиты "Турецкого потока"

2026-04-05T18:24+0300

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Венгрия, Сербия, Турция и Россия договорились принять решительные меры для защиты газопровода "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр сообщил, что по итогам заседания совета обороны Венгрии после попытки подрыва газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии поговорил по телефону с министром энергетики Сербии, министром энергетики Турции и заместителем министра энергетики России. "Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всем его европейском участке", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

