Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки

Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки - 05.04.2026, ПРАЙМ

Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки

Близ газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа обнаружено две сумки с 4 килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки, сообщила... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T17:34+0300

2026-04-05T17:34+0300

2026-04-05T17:34+0300

БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Близ газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа обнаружено две сумки с 4 килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки, сообщила журналистам прокурор Младенка Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. "Во время осмотра между населенными пунктами Горни-Брег и Войвода Зимонич, рядом с трассой найдены два черных рюкзака с четырьмя килограммами вещества. Предполагаем, что речь идёт о пластичной взрывчатке, также материалы указывают, что могло бы быть изготовлено взрывное устройство", - сказала прокурор. Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии". Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны. Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868925584.html

сербия

венгрия

рф

газ, россия, сербия, венгрия, рф, александр вучич, виктор орбан, газопровод "турецкий поток"