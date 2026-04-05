Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки - 05.04.2026, ПРАЙМ
Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки
2026-04-05T17:34+0300
энергетика
газ
россия
сербия
венгрия
рф
александр вучич
виктор орбан
газопровод "турецкий поток"
17:34 05.04.2026
 
Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки

Прокуратура: у газопровода из Сербии в Венгрию нашли 4 кг пластичной взрывчатки

Газокомпрессорная станция. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Близ газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа обнаружено две сумки с 4 килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки, сообщила журналистам прокурор Младенка Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Во время осмотра между населенными пунктами Горни-Брег и Войвода Зимонич, рядом с трассой найдены два черных рюкзака с четырьмя килограммами вещества. Предполагаем, что речь идёт о пластичной взрывчатке, также материалы указывают, что могло бы быть изготовлено взрывное устройство", - сказала прокурор.
Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".
Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Сийярто назвал попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на Венгрию
