https://1prime.ru/20260405/pushilin-868933171.html
В ДНР начали прорабатывать вопрос запуска прямого ж/д сообщения с Абхазией
В ДНР начали прорабатывать вопрос запуска прямого ж/д сообщения с Абхазией - 05.04.2026, ПРАЙМ
В ДНР начали прорабатывать вопрос запуска прямого ж/д сообщения с Абхазией
Вопрос запуска прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Абхазией начали прорабатывать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T22:41+0300
2026-04-05T22:41+0300
2026-04-05T22:41+0300
экономика
туризм
россия
бизнес
абхазия
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868933005_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_5f1dffbb960558dea043175d2b6e1d9b.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вопрос запуска прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Абхазией начали прорабатывать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Республика Абхазия продолжает развиваться, несмотря на все сложности… Турпоток в Абхазию достаточно популярен среди жителей Донецкой Народной Республики… Обсудили с президентом, здесь нужно продумать по логистике, посмотреть, какие возможности дополнительные, которые с учётом безопасности должны позволить это железнодорожное сообщение", - сообщил Пушилин в своём канале на платформе Max. По его словам, запуск планируется не в ближайшее время, так как в первую очередь учитываются вопросы безопасности на территории ДНР.
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868933005_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_22ac27576d7163914d74d8ffaf111bb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бизнес, абхазия, денис пушилин
Экономика, Туризм, РОССИЯ, Бизнес, АБХАЗИЯ, Денис Пушилин
В ДНР начали прорабатывать вопрос запуска прямого ж/д сообщения с Абхазией
Пушилин: вопрос запуска прямого ж/д сообщения между ДНР и Абхазией начали прорабатывать