"Тяжелейший удар". На Западе сделали громкое заявление о Путине

Президент США Дональд Трамп войной с Ираном ударил по Европе и преподнес подарок главе России Владимиру Путину, пишет The Atlantic.

2026-04-05T08:52+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп войной с Ираном ударил по Европе и преподнес подарок главе России Владимиру Путину, пишет The Atlantic. "Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, где "выиграет" тот, кто сможет продержаться дольше, иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине", — говорится в публикации.В материале отмечается, что пока Москва получает неожиданный приток дополнительных средств от высоких цен на нефть, государства Персидского залива стремительно прожигают американские запасы перехватчиков ПВО — те самые ограниченные ресурсы, которые так жаждет получить Владимир Зеленский.Кроме того, решение Трампа снять санкции с российской нефти вопреки возражениям Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза наглядно продемонстрировало, сколь мало Вашингтон заботится о желаниях Европы, пишет издание.Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

иран, дональд трамп, владимир путин, сша, европа, ес