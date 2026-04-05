Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тяжелейший удар". На Западе сделали громкое заявление о Путине - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Тяжелейший удар". На Западе сделали громкое заявление о Путине
Президент США Дональд Трамп войной с Ираном ударил по Европе и преподнес подарок главе России Владимиру Путину, пишет The Atlantic. "Для европейских друзей и... | 05.04.2026, ПРАЙМ
08:52 05.04.2026
 
"Тяжелейший удар". На Западе сделали громкое заявление о Путине

Atlantic: Трамп ударил по Европе и преподнес подарок Путину

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп войной с Ираном ударил по Европе и преподнес подарок главе России Владимиру Путину, пишет The Atlantic.

"Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, где "выиграет" тот, кто сможет продержаться дольше, иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что пока Москва получает неожиданный приток дополнительных средств от высоких цен на нефть, государства Персидского залива стремительно прожигают американские запасы перехватчиков ПВО — те самые ограниченные ресурсы, которые так жаждет получить Владимир Зеленский.

Кроме того, решение Трампа снять санкции с российской нефти вопреки возражениям Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза наглядно продемонстрировало, сколь мало Вашингтон заботится о желаниях Европы, пишет издание.

Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
