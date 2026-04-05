Названы регионы России с самыми большим ростом зарплат
Сильнее всего средние зарплаты в январе выросли в Москве, на Алтае и в Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T03:26+0300
экономика
россия
москва
алтай
бурятия
В Москве и на Алтае в январе средние зарплаты росли быстрее, чем в других регионах
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в январе выросли в Москве, на Алтае и в Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, в Москве они выросли в январе почти на 22%, на Алтае - на 21,5%, а в Бурятии - на 21%. В пятерку по темпам роста трудовых доходов также вошли Курская область с 20,6% и Чукотка с 18,2%.
Кроме того, значительный рост был зафиксирован в Московской и Магаданской областях – на 17,5% и 16,9% соответственно, в Татарстане – на 16,8%, а также в Саратовской и Новгородской областях - на 16,6% и 16,5%.
В среднем по России зарплаты в январе выросли на 15,1%.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.