Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом" - 05.04.2026, ПРАЙМ
Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом"
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) восстановила контакт с "Росатомом", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T14:41+0300
14:41 05.04.2026
 
Лихачев заявил о восстановлении контакта с Организацией по атомной энергии Ирана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) восстановила контакт с "Росатомом", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Действительно, мы получили несколько сигналов от руководства агентства по атомной энергии... Этот контакт продолжается и развивается, но он происходит с учетом реалий военного времени, с учетом отсутствия прямой телефонной, с учетом отсутствия личностных контактов. Коллеги нам посылают сигналы о своей активности, о том, что у них свои определённые планы, на которые сильно влияет уровень эскалации военного конфликта. Сигналы такие на уходящей неделе мы получили", - сказал Лихачев журналистам.
После начала ударов США и Израиля по Ирану Лихачев сообщал, что "Росатом" не может установить связь с руководством иранской атомной отрасли.
 
