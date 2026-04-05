https://1prime.ru/20260405/rosatom-868923936.html

Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом"

Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом" - 05.04.2026, ПРАЙМ

Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом"

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) восстановила контакт с "Росатомом", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

2026-04-05T14:41+0300

2026-04-05T14:41+0300

2026-04-05T14:41+0300

энергетика

сша

израиль

иран

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) восстановила контакт с "Росатомом", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Действительно, мы получили несколько сигналов от руководства агентства по атомной энергии... Этот контакт продолжается и развивается, но он происходит с учетом реалий военного времени, с учетом отсутствия прямой телефонной, с учетом отсутствия личностных контактов. Коллеги нам посылают сигналы о своей активности, о том, что у них свои определённые планы, на которые сильно влияет уровень эскалации военного конфликта. Сигналы такие на уходящей неделе мы получили", - сказал Лихачев журналистам. После начала ударов США и Израиля по Ирану Лихачев сообщал, что "Росатом" не может установить связь с руководством иранской атомной отрасли.

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, иран, алексей лихачев, росатом