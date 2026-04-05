Epic Games зарегистрировал товарный знак в России - 05.04.2026, ПРАЙМ
Epic Games зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американский разработчик компьютерных игр и программного обеспечения Epic Games зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака Sunflower поступила в ведомство в декабре 2020 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет производить и продавать в России программное обеспечение, видеоигры и анимированную продукцию. Epic Games была основана в 1991 году и стала одним из лидеров мировой игровой индустрии. Компания выпустила такие проекты, как Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade.
05:17 05.04.2026
 
Разработчик компьютерных игр Epic Games зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американский разработчик компьютерных игр и программного обеспечения Epic Games зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака Sunflower поступила в ведомство в декабре 2020 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет производить и продавать в России программное обеспечение, видеоигры и анимированную продукцию.
Epic Games была основана в 1991 году и стала одним из лидеров мировой игровой индустрии. Компания выпустила такие проекты, как Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade.
 
