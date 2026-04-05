https://1prime.ru/20260405/rossija-868916487.html

Epic Games зарегистрировал товарный знак в России - 05.04.2026, ПРАЙМ

Epic Games зарегистрировал товарный знак в России

2026-04-05T05:17+0300

технологии

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868916487.jpg?1775355464

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американский разработчик компьютерных игр и программного обеспечения Epic Games зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака Sunflower поступила в ведомство в декабре 2020 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет производить и продавать в России программное обеспечение, видеоигры и анимированную продукцию. Epic Games была основана в 1991 году и стала одним из лидеров мировой игровой индустрии. Компания выпустила такие проекты, как Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

