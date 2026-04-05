Россия сократила импорт лекарств из США до минимума за всю историю

2026-04-05T07:18+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила импорт лекарств из США до минимального уровня за всю современную историю - 10 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, российские компании в феврале ввезли лекарства на 10,2 тысячи долларов против 748,9 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок упала в 73 раза в годовом выражении и достигла исторического минимума. Ведомство предоставляет данные с 2002 года. Топ-3 импортерами американских лекарств в феврале стали Канада (15,7% от всех поставок), Бразилия (11,5%) и Нидерланды (8,8%). Доля России составила менее 1%. Помимо лекарств, Москва стала меньше покупать у Вашингтона и медицинских инструментов: импорт сократился в 2,5 раза за год - до 2,1 миллиона долларов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

