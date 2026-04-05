https://1prime.ru/20260405/rossiya-868934549.html
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
Конфликт на Ближнем Востоке способен усилить влияние России в странах Восточной Азии, пишет South China Morning Post. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T23:29+0300
2026-04-05T23:29+0300
2026-04-05T23:29+0300
иран
персидский залив
south china morning post
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке способен усилить влияние России в странах Восточной Азии, пишет South China Morning Post."Региональные энергопроизводители — Малайзия, Индонезия, Бруней и Восточный Тимор — могут сгладить остроту, но полноценной заменой Персидскому заливу не станут. Долгосрочное последствие: Восточная Азия ускорит диверсификацию. А значит, больше интереса к российской нефти и базовой ядерной энергии, больше стратегических запасов, больше инвестиций в надежность энергосистем и более сильные стимулы для региональной энергоинтеграции", — говорится в публикации.Отмечается, что противостояние США и Ирана не только влияет на стоимость энергоресурсов, но и меняет стратегические подходы государств."Если война с Ираном затянется, средним и малым державам Восточной Азии будет все дороже обходиться привычка вести себя так, будто можно спихнуть все риски на американскую гегемонию, а все решения сводить к идеологическому выбору", — пишет издание.Автор подчеркивает, что переход к новой модели поведения уже начался."Самыми важными окажутся те, кто может обеспечить других ресурсами, удержать на плаву и не слишком связывать по рукам и ногам. Эта война может перекроить регион, даже не дойдя до его берегов", — резюмируется в материале.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, включая Тегеран. Иран наносит ответные удары по Израилю и американским военным объектам в регионе.Из-за обострения конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевую артерию поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. На него приходится около 20 процентов мировых поставок. Это привело к росту цен на топливо в большинстве государств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
иран
персидский залив
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, персидский залив, south china morning post, сша
ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, South China Morning Post, США
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
