"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
"Дорого обойдется". В Азии признали сложную правду о России
2026-04-05T23:29+0300
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке способен усилить влияние России в странах Восточной Азии, пишет South China Morning Post."Региональные энергопроизводители — Малайзия, Индонезия, Бруней и Восточный Тимор — могут сгладить остроту, но полноценной заменой Персидскому заливу не станут. Долгосрочное последствие: Восточная Азия ускорит диверсификацию. А значит, больше интереса к российской нефти и базовой ядерной энергии, больше стратегических запасов, больше инвестиций в надежность энергосистем и более сильные стимулы для региональной энергоинтеграции", — говорится в публикации.Отмечается, что противостояние США и Ирана не только влияет на стоимость энергоресурсов, но и меняет стратегические подходы государств."Если война с Ираном затянется, средним и малым державам Восточной Азии будет все дороже обходиться привычка вести себя так, будто можно спихнуть все риски на американскую гегемонию, а все решения сводить к идеологическому выбору", — пишет издание.Автор подчеркивает, что переход к новой модели поведения уже начался."Самыми важными окажутся те, кто может обеспечить других ресурсами, удержать на плаву и не слишком связывать по рукам и ногам. Эта война может перекроить регион, даже не дойдя до его берегов", — резюмируется в материале.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, включая Тегеран. Иран наносит ответные удары по Израилю и американским военным объектам в регионе.Из-за обострения конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевую артерию поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. На него приходится около 20 процентов мировых поставок. Это привело к росту цен на топливо в большинстве государств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
