Сальдо назвал атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей преступлением - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260405/saldo-868932403.html
Сальдо назвал атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей преступлением
2026-04-05T22:00+0300
происшествия
сельское хозяйство
россия
херсонская область
азовское море
украина
владимир сальдо
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860322849_0:127:3143:1895_1920x0_80_0_0_e2f64d0bc74297d3339871e07a1542c5.jpg
https://1prime.ru/20260405/sukhogruz-868924761.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860322849_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_9e9e53d8f9be29f1fa004d39fdce1da2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:00 05.04.2026
 
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступлением атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море.
"Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", - написал Сальдо в свое канале на платформе в Мах.
Ранее Сальдо сообщал, что сухогруз, перевозивший пшеницу, потерпел крушение в Азовском море. Судно атаковал украинский БПЛА. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.
Экипаж судна типа Волго-Балт, которые спаслись после крушения - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Сальдо рассказал об экипаже сухогруза, затонувшего в Азовском море
Вчера, 15:48
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала