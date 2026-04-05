Сальдо назвал атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей преступлением

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступлением атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T22:00+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступлением атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море. "Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", - написал Сальдо в свое канале на платформе в Мах. Ранее Сальдо сообщал, что сухогруз, перевозивший пшеницу, потерпел крушение в Азовском море. Судно атаковал украинский БПЛА. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.

