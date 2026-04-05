Двух американских сенаторов обеспокоил визит депутатов Госдумы в Штаты
Два американских сенатора пожаловались госсекретарю Марко Рубио и министру финансов США Скотту Бессенту, что визит российских депутатов в Вашингтон якобы... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T03:11+0300
ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. Два американских сенатора пожаловались госсекретарю Марко Рубио и министру финансов США Скотту Бессенту, что визит российских депутатов в Вашингтон якобы повлечет последствия для нацбезопасности Штатов. Письмо в адрес министров написали сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер. "Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США", - говорится в документе, который публикует комитет сената по международным отношениям. Законодатели бездоказательно заявили двум министрам, что российская делегация была в США якобы не с целями продвижения диалога и демократии. Сенаторы просят отчитаться о причинах снятия санкций с российских законодателей и о встречах, которые у них состоялись в США. Пятеро российских законодателей в конце марта встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США в ходе визита в Вашингтон. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Двух американских сенаторов обеспокоил визит депутатов Госдумы в Штаты
Сенаторов Шахина и Уикера обеспокоил визит депутатов Госдумы в Штаты
