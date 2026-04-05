Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
2026-04-05T20:29+0300
БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для поставок российского газа в Венгрию является мигрант с военной подготовкой. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. "В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре", - заявил генерал-подполковник на брифинге.
