Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе - 05.04.2026, ПРАЙМ
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T20:29+0300
2026-04-05T20:29+0300
БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для поставок российского газа в Венгрию является мигрант с военной подготовкой. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. "В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре", - заявил генерал-подполковник на брифинге.
сербия
венгрия
газ, россия, сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан
Происшествия, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, Александр Вучич, Виктор Орбан
20:29 05.04.2026
 
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе

Сербия: иностранец с военной подготовкой готовится к диверсии на газопроводе в Венгрию

БЕЛГРАД, 5 апр - ПРАЙМ. Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для поставок российского газа в Венгрию является мигрант с военной подготовкой.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре", - заявил генерал-подполковник на брифинге.
ПроисшествияГазРОССИЯСЕРБИЯВЕНГРИЯАлександр ВучичВиктор Орбан
 
 
