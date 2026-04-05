https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868925584.html

Сийярто назвал попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на Венгрию - 05.04.2026, ПРАЙМ

Венгрия считает попытку подорвать на территории Сербии газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию, атакой на свой суверенитет, заявил венгерский | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T16:21+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

сербия

рф

петер сийярто

виктор орбан

александр вучич

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Венгрия считает попытку подорвать на территории Сербии газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию, атакой на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из РФ. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны. "Сегодня сербские коллеги нашли взрывчатку, подходящую и достаточную для подрыва трубопровода "Турецкий поток". Мы самым решительным образом отвергаем последнее посягательство на наш суверенитет, поскольку посягательство на безопасность нашего энергоснабжения нельзя толковать иначе, как посягательство на наш суверенитет", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр отметил, что этот случай встраивается в ряд событий последних недель, когда Украина организовала против Венгрии нефтяную блокаду, а затем попыталась ввести тотальную энергетическую блокаду, обстреляв десятками беспилотников трубопровод "Турецкий поток" на российской территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

