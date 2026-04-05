Сийярто назвал попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на Венгрию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Венгрия считает попытку подорвать на территории Сербии газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию, атакой на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из РФ. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны.
"Сегодня сербские коллеги нашли взрывчатку, подходящую и достаточную для подрыва трубопровода "Турецкий поток". Мы самым решительным образом отвергаем последнее посягательство на наш суверенитет, поскольку посягательство на безопасность нашего энергоснабжения нельзя толковать иначе, как посягательство на наш суверенитет", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр отметил, что этот случай встраивается в ряд событий последних недель, когда Украина организовала против Венгрии нефтяную блокаду, а затем попыталась ввести тотальную энергетическую блокаду, обстреляв десятками беспилотников трубопровод "Турецкий поток" на российской территории.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.