https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868929684.html
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" - 05.04.2026, ПРАЙМ
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T19:30+0300
2026-04-05T19:30+0300
2026-04-05T19:30+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
украина
сербия
петер сийярто
виктор орбан
александр вучич
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии. Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны. "Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
украина
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия, украина, сербия, петер сийярто, виктор орбан, александр вучич, facebook, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЕРБИЯ, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Александр Вучич, Facebook, Газопровод "Турецкий поток"
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины