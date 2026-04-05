Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868929684.html
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
2026-04-05T19:30+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
украина
сербия
петер сийярто
виктор орбан
александр вучич
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии. Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны. "Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:30 05.04.2026
 
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии.
Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны.
"Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала