Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение...

2026-04-05T19:30+0300

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии. Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны. "Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

