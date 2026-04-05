Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" грубым нападением
2026-04-05T19:57+0300
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" грубым нападением на суверенитет Венгрии в условиях приближения энергокризиса в Европе. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. "Это очень грубое нападение на суверенитет Венгрии, но, как и прежде, мы будем защищать Венгрию и сейчас", - заявил Сийярто в видеообращении в соцсети Facebook*. Он отметил, что Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
