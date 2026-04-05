Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" грубым нападением - 05.04.2026, ПРАЙМ
Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" грубым нападением
2026-04-05T19:57+0300
19:57 05.04.2026
 
Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" грубым нападением

Глава МИД Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" грубым нападением

© РИА Новости . Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба правительства РФ
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" грубым нападением на суверенитет Венгрии в условиях приближения энергокризиса в Европе.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Это очень грубое нападение на суверенитет Венгрии, но, как и прежде, мы будем защищать Венгрию и сейчас", - заявил Сийярто в видеообращении в соцсети Facebook*.
Он отметил, что Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
Европа стремительно несется к энергокризису, заявил Сийярто
2 апреля, 16:27
 
