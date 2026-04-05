Сальдо рассказал об экипаже сухогруза, затонувшего в Азовском море

Экипаж затонувшего в Азовском море сухогруза покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области, морякам оказывают помощь, сообщил губернатор Владимир...

2026-04-05T15:48+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Экипаж затонувшего в Азовском море сухогруза покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области, морякам оказывают помощь, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Как сообщил в воскресенье губернатор, в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. "Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области... Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Сальдо в своем канале на платформе MAX.

