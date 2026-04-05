https://1prime.ru/20260405/svet-868932574.html

В ДНР более 500 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

Более 500 тысяч человек остались без электроэнергии в разных городах ДНР в результате атаки ВСУ, ведется работа по устранению ее последствий, сообщил... | 05.04.2026, ПРАЙМ

энергетика

общество

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/82276/69/822766951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffe84221e7df166b2a23458bace1fab4.jpg

ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Более 500 тысяч человек остались без электроэнергии в разных городах ДНР в результате атаки ВСУ, ведется работа по устранению ее последствий, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. "Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики", - написал Чертков в своем канале на платформе Max. По его словам, уже ведется работа по устранению последствий и запитывание по резервным схемам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

