Трамп заявил, что второй пилот сбитого F-15E находится в безопасности
2026-04-05T07:33+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E находится в безопасности, для его спасения была проведена "одна из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что один из пилотов был спасён и эвакуирован двумя военными вертолётами США. "Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", - говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США добавил, что военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов. Летчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним все в порядке. "По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его... Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", - добавил Трамп. По данным Washington Post, самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Агентство Tasnim ранее передавало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет.
