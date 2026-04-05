https://1prime.ru/20260405/tramp-868924889.html

Трамп в матерной форме обратился к Ирану

2026-04-05T15:52+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век"."Вторник будет днем электростанций и днем мостов - все в одном - в Иране. Подобного этому не будет ничего! Откройте *** (чертов. — Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social в воскресенье.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260405/zelenskiy-868921004.html

https://1prime.ru/20260326/iran-868635058.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп