Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в матерной форме обратился к Ирану - 05.04.2026, ПРАЙМ
Трамп в матерной форме обратился к Ирану
Трамп в матерной форме обратился к Ирану - 05.04.2026, ПРАЙМ
Трамп в матерной форме обратился к Ирану
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T15:52+0300
2026-04-05T15:52+0300
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век"."Вторник будет днем электростанций и днем мостов - все в одном - в Иране. Подобного этому не будет ничего! Откройте *** (чертов. — Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social в воскресенье.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
иран
сша
ормузский пролив
иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп
ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
15:52 05.04.2026
 
Трамп в матерной форме обратился к Ирану

Трамп матом призвал открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век".
"Вторник будет днем электростанций и днем мостов - все в одном - в Иране. Подобного этому не будет ничего! Откройте *** (чертов. — Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social в воскресенье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ИРАНСШАОрмузский проливДональд Трамп
 
 
