Трамп рассказал, из-за чего поиски летчика в Иране чуть не сорвались

2026-04-05T22:28+0300

ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. Американский сверхзвуковой истребитель F-15 был сбит иранскими силами из портативной ракетницы, поиски второго летчика чуть не сорвались из-за его религиозности, рассказал президент США Дональд Трамп. "Им повезло", - цитирует газета Axios Трампа, который сообщил, что истребитель был сбит иранскими военными из переносного зенитно-ракетного комплекса. 3 апреля сообщалось о начале масштабной поисково-спасательной операции после крушения американского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика F-15E "Ударный орел" в небе над Ираном. Вскоре один из двух пилотов был найден. Второй летчик спрятался в расщелине в горах и был обнаружен с помощью техсредств, благодаря которым офицер передал информацию о своем местонахождении, сообщил президент США. По его словам, от пилота после катапультирования пришло "необычное сообщение" с восхвалением Господа. "Сказанное им по радио звучало как что-то, что сказал бы мусульманин", - рассказал Трамп о сомнениях в том, не использовали ли иранские военные передатчик летчика, чтобы заманить спасательную операцию в ловушку. Президент США признался, что затем его заверили в религиозности пропавшего военного. Сообщается, что первый из спасенных американцев был обнаружен в результате дневной операции, а второго искали ночью, между ними было несколько километров. Американская сторона утверждает, что Израиль не передавал информацию о местонахождении пилота, но делился разведданными о ситуации на земле. Израильские чиновники утверждают, что один удар был нанесен, чтобы помешать иранским силам попасть в зону поиска. Сообщалось, что в процессе операции военные вертолеты и низколетящие самолеты-заправщики США были обстреляны, один вертолет получил повреждения, но смог безопасно вернуться на базу в Ираке. Об обнаружении второго летчика Трамп сообщил в публикации в своей соцсети Truth Social ночью 5 апреля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

