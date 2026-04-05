Ваш бренд под прицелом: инструкция по защите от патентных троллей в 2026-м

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сегодня на российском рынке на пике актуальности проблема патентного троллинга в области товарных знаков. Особенно остро она встала в последние годы с бумом маркетплейсов. Торговые площадки требуют от селлеров легальной работы с брендами, и при наличии претензии от правообладателя блокируют карточку товара, если продавец оперативно не представил подтверждающие документы. Давайте разберемся, как работают современные тролли, что суды думают на этот счет и как выстроить надежную защиту своего дела, если вы все-таки попали под удар и получили иск.Изначально термин "патентный тролль" возник в США применительно к ничего не производящим патентообладателям, регистрирующим или скупающим патенты с целью предъявления к реальным производителям исков о нарушении прав на технические решения. В России этот термин приобрел наибольшую популярность именно применительно к лицам, осуществляющим регистрацию описательных и общеупотребительных слов или чужих товарных знаков с целью последующего шантажа реальных предпринимателей и предъявления исков о взыскании компенсации.Как это работает?Наиболее популярные схемы действия троллей выглядят следующим образом:Вооружившись свидетельствами Роспатента о регистрации товарных знаков, тролль выходит на тропу войны с реальным бизнесом, для которого его знаки не просто "бумажка", а порой годы, вложенные в производство, развитие и репутацию продукта.Почему это работает?Основная причина процветания патентных троллей кроется в легальности их деятельности: зарегистрировать в России товарный знак может абсолютно любое лицо, с недавних пор даже физическое. При рассмотрении заявок не проверяется, имеет ли такое лицо реальный экономический интерес в товарном знаке, то есть производит ли или собирается производить товары или оказывать услуги с использованием товарного знака. Ключевым принципом в регистрации товарных знаков является приоритет заявки – кто первый подал заявку, того и знак.Конечно, иногда предпринимателю проще откупиться и выплатить запрашиваемую компенсацию, так как не у всех есть ресурсы для судебных тяжб. При этом, как правило, в досудебных претензиях запрашиваемая троллем сумма является предположительно "комфортной" для жертвы, не миллионы, как в суде, а пара сотен тысяч. В таких случаях делается ставка не на размер компенсации по одному делу, а на большое количество добровольно удовлетворяемых претензий небольшого размера. Кроме того, тролль может предлагать нарушителю не только выплатить компенсацию, но и выкупить знак или оформить лицензию. Стратегия будет зависеть от конкретного знака и количества потенциальных жертв.Как бизнесу защититься прямо сейчас?Авось не прокатит. В качестве превентивных мер ключевой рекомендацией является, конечно, своевременная регистрация предпринимателями своего бренда с предварительной проверкой его на "чистоту" – осуществление поиска на тождественные и сходные обозначения, которые уже зарегистрированы или по которым есть заявки с более ранним приоритетом. При этом важно по возможности проверять все планируемые к использованию ключевые слова и изображения на этикетке, в рекламе и т.д. – слоганы, фразы, слова, используемые для описания товара, и тому подобное.Также следует иметь надлежащим образом оформленные документы об использовании товарного знака (договоры поставок, акты, накладные, в которых должно содержаться указание на реализацию товара или услуг под определенным брендом, что важно). Следите за сроками регистрации товарных знаков для их своевременного продления.Встать, суд идет!Если же дело все-таки дошло до суда, главное – не занимать пассивную позицию. Да, вывести истца на "чистую воду" – дело затратное как по времени, так и по финансам, и скорее всего без грамотного юриста не обойтись. Часто тролли выигрывают в судах, особенно в первых инстанциях, когда ответчик либо не может доказать злоупотребление правом, либо даже не пытается это сделать, при этом факт использования сходного товарного знака тролля очевиден.С выходом Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утвержден Президиумом Верховного суда РФ 15.11.2023), наметилась положительная тенденция рассмотрения судами подобных дел в пользу бизнеса и применения статьи 10 Гражданского кодекса РФ (злоупотребление правом). Так, при анализе действий истца суды оценивают цели и намерения правообладателя при регистрации или приобретении товарного знака, его последующее поведение, которое может подтверждать либо опровергать наличие реального экономического интереса в использовании знака, а не цели предъявления исков к добросовестным участникам рынка.Однако есть примеры свежих дел, где региональные арбитражные суды подходят формально и встают на сторону "серийного" тролля при неактивной процессуальной позиции ответчиков. Так, суд принял решение в пользу известного уфимского тролля и запретил общепиту использовать при оказании услуг обозначение "Советская", в том числе на вывеске. Несмотря на то, что ответчики вели реальную торговлю, а истец только является держателем свидетельства, суд удовлетворил иск и полностью запретил бизнесменам использовать эту вывеску.Переведите фокус с вашего "нарушения" на личность истцаРекомендуется представить доказательства того, что истец – "серийный" сутяжник и участвует в множестве аналогичных дел (данные из Картотеки арбитражных дел); на его имя зарегистрировано аномальное количество товарных знаков с большим разбросом классов товаров и услуг (данные из базы данных Роспатента); что истец не осуществляет реальной хозяйственной деятельности (например, нет сайта, не выпадает в поисковой выдаче по запросу товара такого бренда), и, следовательно, не терпит убытки, поскольку отсутствует возможность введения в заблуждение потребителей несуществующих товаров; что вы начали использовать товарный знак раньше (договоры с дизайнером логотипа, договоры с типографиями или подрядчиками, у которых производилась маркированная продукция, архивные копии сайта, договоры поставок, данные по рекламе и маркетингу и тому подобное).Однако патентные тролли тоже адаптируются к новой реальности. Что они делают? Оформляют фиктивные лицензионные договоры. Между тем без документов, подтверждающих их фактическое исполнение, введение товара в оборот истцом можно опровергнуть. Встречалось также в судебной практике представление фотографий вывесок сельского магазина в целях подтверждения использования товарного знака. Иногда делают небольшой запуск на маркетплейсах товара для создания видимости бурной деятельности. Обкатанной схемой также является дробление портфеля товарных знаков и их регистрация на нескольких юридических и физических лиц, чтобы скрыть массовые регистрации и усложнить процесс доказывания злоупотребления. К этому нужно быть готовыми.Не забываем, что лучшая защита – это нападение. При получении претензии от тролля проверьте его самого. Использует ли он товарный знак? Если знак зарегистрирован более трех лет назад, но нигде не используется, можно инициировать процедуру досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (статья 1486 Гражданского кодекса РФ).Необходимо проанализировать также сам товарный знак тролля. Возможно, ему удалось зарегистрировать знак, который не обладает различительной способностью в отношении однородных с вашими классами товаров и услуг (вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым термином, характеризует товар). В таком случае предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено в Палате по патентным спорам (статья 1513 Гражданского кодекса РФ).Чтобы не стать легкой добычей для патентных троллей, компаниям не стоит сидеть сложа руки: заранее регистрируйте свои бренды, проводите правовой аудит и не бойтесь активно отстаивать свои интересы в суде.Автор: Мария Матюшкина, руководитель практики интеллектуальной собственности и информационных технологий Юридической фирмы "ЮСТ"

https://1prime.ru/20260323/patent-868488713.html

