"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times."У нас заканчиваются... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T12:52+0300
2026-04-05T12:52+0300
украина
марко рубио
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times."У нас заканчиваются ракеты Patriot. &lt;...&gt; Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру", — сказал изданию представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.В доказательство он показал видео на своем телефоне пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой осталось всего две ракеты, отмечается в материале.Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_550b9f95edcc093535c45fd8ba4e4134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ

Times: в ВСУ заявили, что без Patriot РФ уничтожит важнейшую инфраструктуру

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала