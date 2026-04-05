"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times.
2026-04-05T12:52+0300
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times."У нас заканчиваются ракеты Patriot. <...> Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру", — сказал изданию представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.В доказательство он показал видео на своем телефоне пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой осталось всего две ракеты, отмечается в материале.Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
