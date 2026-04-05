https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html

"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ

"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ - 05.04.2026, ПРАЙМ

"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ

В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times."У нас заканчиваются...

2026-04-05T12:52+0300

2026-04-05T12:52+0300

2026-04-05T12:52+0300

украина

марко рубио

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В украинской армии пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times."У нас заканчиваются ракеты Patriot. <...> Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру", — сказал изданию представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.В доказательство он показал видео на своем телефоне пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой осталось всего две ракеты, отмечается в материале.Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, марко рубио, сша, вашингтон